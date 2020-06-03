В Пермском крае с 15 июня откроются налоговые инспекции

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:36:15+03:00

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С 15 июня в Пермском крае для посетителей откроются отделения налоговой инспекции. Но принимать посетителей они будут только по предварительной записи.

Записаться на прием в налоговую можно уже сейчас через интерактивный сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию» или позвонив по бесплатному номеру телефона 8 (800) 222-22-22.

- При посещении налоговой обязательно нужно будет использовать средства индивидуальной защиты, - говорят специалисты ведомства. - В первые две недели июня прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, поступающей в налоговый орган на бумажном носителе от налогоплательщиков лично, осуществляется исключительно через специально оборудованные боксы, расположенные в инспекциях. При этом документы должны быть упакованы в конверты либо файлы, с указанием контактного номера телефона для дистанционного решения возможных вопросов.

Также пермяки могут воспользоваться интернет-сервисами Федеральной налоговой службы, через которые можно решить большинство вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU