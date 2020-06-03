В Прикамье число преступлений, совершенных подростками, снизилось на 35,7 процента

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:28:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Координационное совещание по профилактике детской преступности в Прикамье провел глава Пермского края Дмитрий Махонин. В нем приняли участие профильные министры, главы муниципальных образований, представители правоохранительных и надзорных органов.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что за воспитание и безопасность детей ответственны не только родители, но и общество в целом:

- Мы несем ответственность за то, какими вырастет следующее поколение, - отметил Дмитрий Махонин. - Ребенок воспитывается не только в семье, он активный участник социума. Нередко дети совершают плохие поступки, чтобы привлечь внимание, показать свою взрослость или утвердиться среди друзей. Но они только в начале жизненного пути, и мы можем направить их, показывая достойный пример, проявляя уважение и любовь. Кроме того, впереди лето, и важно предложить ребятам интересные занятия, работу, чтобы от скуки они не наделали ошибок.

По сообщению и.о. министра территориальной безопасности Прикамья Виктора Батмазова, более, чем на 35 процентов уменьшилось число групповых преступлений, совершенных несовершеннолетними. В этом году среди подростков зарегистрировано 9 случаев, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, это 59 процентов меньше, чем в прошлом году.

Сотрудники полиции пресекли 1500 правонарушений, совершенных несовершеннолетними, из них треть – за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии опьянения. Составлено более 500 протоколов об административном правонарушении в отношении родителей или законных представителей.

Продолжаются рейды по выявлению фактов нарушения антиалкогольного законодательства в отношении несовершеннолетних. За повторную продажу алкоголя несовершеннолетним к уголовной ответственности привлекли 9 продавцов.

По поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина в Министерстве территориальной безопасности Пермского края должны до сентября определить необходимый объем финансирования для проведения мероприятий с участием общественности в выявлении фактов продажи несовершеннолетним алкоголя, табака, электронных систем доставки никотина, жидкостей для них и никотинсодержащих смесей в рамках госпрограммы профилактики правонарушений «Безопасный регион».

Министерству социального развития Пермского края и главам органов местного самоуправления Дмитрий Махонин поручил принять дополнительные меры по трудоустройству и обучению несовершеннолетних, имеющих конфликты с законом, а Комиссии по делам несовершеннолетних развивать на территории Пермского края института наставничества для проблемных подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU