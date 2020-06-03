Стартовали продажи квартир в новом доме от группы компаний ПЗСП

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:36:45+03:00

В нем также будут торговый центр и собственная многоуровневая парковка

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С 1 июня открылась продажа квартир в новом большом доме комфорт-класса с торговым центром и собственной многоуровневой парковкой от группы компаний ПЗСП по ул. Адмирала Ушакова, 65.

Новый 16-этажный 8-подъездный дом по ул. Ушакова, 65 строится по фирменной технологии ПЗСП - серии Э-600. Все квартиры в новостройке будут повышенной комфортности. Здесь не будет маленьких квартир-студий, в каждой квартире предусмотрены места хранения: шкаф-купе или гардеробная, просторные лоджии, в больших квартирах – два санузла.

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По традиции застройщик сдает дома с полной отделкой «под ключ»: современные обои и напольные покрытия светлых тонов, надёжные входные и межкомнатные двери, вся необходимая сантехника. Покупателям квартир в доме не придется делать дополнительных вложений.

Важное преимущество объекта – многоуровневая стоянка, пристроенная к дому, для комфортного размещения личного автотранспорта жителей. Также запланировано благоустройство двора с детской игровой площадкой.

Для безопасности жителей застройщик устанавливает видеодомофон и видеонаблюдение во дворе, холлах и лифтах дома. Онлайн трансляцию можно будет смотреть с любого гаджета. Первые три месяца после сдачи дома видеонаблюдение будет оплачено застройщиком.

Срок сдачи первой очереди дома запланирован на 1 квартал 2022 года. Сейчас квартиры в первой очереди дома можно приобрести по привлекательной цене от 2020 тыс. руб.

Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru (https://pzsp.ru/). Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «ООО «Специализированный застройщик Водники»».

ИСТОЧНИК KP.RU