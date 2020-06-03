Эпидемиолог рассказал, почему в Пермском крае растет заболеваемость коронавирусом

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:32:52+03:00

Всего с начала пандемии заболевших в Пермском крае уже 1911 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае несколько дней подряд отмечается высокая заболеваемость по сравнению, например, с прошлой неделей, когда заболевших было от 40 до 50 человек в сутки. По данным Роспотребнадзора за минувший день диагноз - COVID-19 был поставлен 72 пермякам. Ситуацию прокомментировали эпидемиологи.

- Подавляющие большинство из 72 новых заболевших - это заражения при близком контакте: от коллег, родственников и друзей, - заявил Кирилл Овчинников, главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края. - Сейчас мы наблюдаем частое несоблюдение мер собственной безопасности, пренебрежение использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением мер режима самоизоляции. Как пример, недавно по этим причинам в Октябрьском муниципальном районе возникли и были локализованы несколько очагов заражения. Сегодня еще у 8 человек из этого района был официально подтвержден COVID-19. Я напоминаю, что, соблюдая общие правила гигиены и используя средства индивидуальной защиты, мы сможем существенно снизить риск дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в нашем регионе.

"Поголовные прививки от коронавируса не нужны", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

Напомним, всего с начала пандемии в Пермском крае заболевших уже 1911 человек.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на veronika.pirogova@phkp.ru или личные сообщения в нашей группе ВКонтакте vk.com/kpperm.

ИСТОЧНИК KP.RU