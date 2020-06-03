12 июня в Перми начнется ретроспектива Дягилевского фестиваля

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:48:12+03:00

Будут показаны лучшие концерты и спектакли за 8 лет

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В день города в Перми откроется ретроспектива Дягилевского фестиваля. Каждый вечер с 12 по 21 июня, в 19.00 на сайте Пермского театра оперы и балета будут показаны лучшие концерты и спектакли фестиваля с 2012 по 2019 годы.

- Пройдут трансляции даже тех спектаклей, которых мы не могли показать ранее из-за проблем с авторскими правами, - рассказал министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

Зрители увидят выступления хора и оркестра musicAeterna, Антона Батагова, Алексея Любимова, квартета им. Д.Ойстраха, Люка Дебарга и других.

Также 12 июня театр «У Моста» представит в виртуальном формате свою премьеру – спектакль «Термен». «Театр-Театр» покажет шоу «Мюзикл-Мюзикл», в которое вошли фрагменты мюзиклов «Алые паруса», «Доктор Живаго», «Владимирская площадь», «Поминальная молитва», «На всякого мудреца довольно простоты», «Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес», «Винил». А краевая филармония представит трансляцию юбилейного концерта Оркестра русских народных инструментов «Суждено России возродиться».

ИСТОЧНИК KP.RU