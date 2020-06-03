Все сразу без границ: бесплатное обслуживание по дебетовой карте

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:46:50+03:00

Откройте дебетовую кэшбэк карту #всесразу Райффайзенбанка до 30 ноября 2020 года и получите бесплатное обслуживание карты на весь срок ее действия

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Откройте дебетовую кэшбэк карту #всесразу Райффайзенбанка до 30 ноября 2020 года и получите бесплатное обслуживание карты на весь срок ее действия.

Напомним, что в первый год обслуживания новые клиенты банка получают по дебетовой карте #всесразу особые условия: 1 балл будет начислен за каждые 50 рублей, потраченные по карте. Больше баллов — больше сумма кэшбэка и лучше вознаграждения от партнеров программы. Стать клиентом Райффайзенбанка и владельцем дебетовой карты #всесразу сейчас выгодно, как никогда ранее.

Правила акции

1 Акция не распространяется на Карты, выпущенные в индивидуальном дизайне.

2 Новый клиент — физическое лицо, которое не являлось клиентом Райффайзенбанка в течение 6 календарных месяцев, предшествующих дате подачи им в банк заявления на выпуск дебетовой карты #всесразу.

ИСТОЧНИК KP.RU