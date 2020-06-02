«Жители Прикамья гуляли по широколиственным лесам». Ученые Гёттингенского университета рассказали, каким был климат на заре нашей эры

2 Июнь 2020 2020-06-02T19:31:32+03:00

Узнать это им помогла пыльца с болот под Краснокамском

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Палинологи Гёттингенского университета Людмила Шумиловских и Моника Шмидт исследовали 3,5-метровый торфяной слой с Пальтинских болот вблизи Краснокамска. Они определили, какие деревья покрывали Прикамье в разное время и как изменялся климат в нашем регионе. Результаты исследования опубликованы в журнале Boreas.

- Данные о растительности позволило получить изучение сохранившихся зерен пыльцы, - объяснил доцент кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ Павел Санников.

В частности, исследователи установили, что 2300 лет назад в Прикамье началось снижение роли широколиственных пород, что свидетельствует об общем похолодании и возрастающей роли хозяйственной деятельности человека в раннем железном веке.

- Новые сведения заставляют задуматься о структуре хозяйства ананьинской и гляденовской культур, - отметил доцент кафедры истории и археологии ПГНИУ Михаил Перескоков.

Широколиственные леса преобладали на территории Прикамья 4000–2300 лет назад, что характерно для влажного климата. А 8800-6900 лет назад у нас росли в основном березы и сосны – климат был более сухим.

ИСТОЧНИК KP.RU