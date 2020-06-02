2020-06-02T18:43:12+03:00
Общество

Прокуратура потребовала от администрации Перми достроить сквер Победы

Его не могут благоустроить уже 2 года
Андрей МАТЛИН
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Краевое надзорное ведомство отреагировало на информацию, размещенную в соцсетях: в Перми на улице Гашкова, 20 уже два года не могут достроить сквер Победы. На месте объекта, который должны были благоустроить к 75-летию Победы, по-прежнему находится стройплощадка, опасная для детей.

- Установлено, что в сентябре 2018 между МКУ «Пермблагоустройство» и ООО «Строительная компания «Жилстрой» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20, г. Перми, - сообщили в прокуратуре Пермского края. – Но сроки сдачи объекта были сорваны, существует угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан в связи со свободным доступом к строительной площадке.

По требованию прокуратуры контракт с подрядчиком был расторгнут. Кроме этого в УФАС по Пермскому краю направлена информация о включении ООО «Строительная компания «Жилстрой» в реестр недобросовестных поставщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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