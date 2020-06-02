В МЧС предупредили садоводов и дачников о ночных заморозках в Прикамье до -2 градусов
Метеорологи прогнозируют потепление, начиная с четверга, но напоследок холода решили показать, на что они способны.
В ГУ МЧС по Пермскому краю предупредили жителей региона о ночных заморозках: по данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на среду температура воздуха будет от +1 до +6 градусов, местами ожидаются заморозки до -2 градусов, ночью будет дуть северный ветер – до 7 метров в секунду.
А вот завтрашний день обещает быть солнечным и сравнительно теплым. По прогнозам синоптиков, днем будет малооблачно, дневная температура воздуха – от 14 до 19 градусов. Правда, будет довольно ветрено – порывы ветра могут достигать 10 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU