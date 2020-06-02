Только 5,7 процента заболевших коронавирусом прибыли в Прикамье из других стран и городов

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:08:50+03:00

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Первый случай инфицирования коронавирусом в Пермском крае был зафиксирован 12 марта. С тех пор было зафиксировано 1839 случаев заболевания COVID-19. Но если поначалу «завозные» случаи составляли подавляющее большинство, то сегодня их доля составляет всего 5,7 процента, или 106 человек. А 94,3 процента – это случаи контактов в семье и по работе, а также скрининг по пневмонии.

Такие данные сообщают в краевом оперштабе.

Откуда к нам «прибыл» COVID-19?

- Из-за рубежа - из ОАЭ (7 случаев), Таджикистан (5) и Франция (3). Швейцария, Великобритания, Вьетнам, Турция, Португалия, Сейшельские острова – по 2 случая, Доминиканская республика, Норвегия, Испания, Таиланд – по 1 случаю, - сообщают в правительстве Пермского края. - Среди прибывших инфицированных из других регионов РФ – 75 человек. Подавляющее большинство прибыло из Москвы (36 случаев), Санкт-Петербурга (8) и Ростова-на-Дону (5). Среди других регионов: Рязань (4), Екатеринбург и Уфа (по 3 случая), ЯНАО (2), Абакан, Дербент, Брянск, Ижевск, Липецк, Новосибирск, ХМАО и Якутия (по 1 случаю). За последнюю неделю зарегистрировано 13 завозных случаев из других регионов и стран: один случай из Таджикистана, остальные – из семи субъектов России.

По предписанию главного санитарного врача приезжающие из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга в Пермь направляются на 14-дневный карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU