2020-06-02T17:08:50+03:00
Общество

Только 5,7 процента заболевших коронавирусом прибыли в Прикамье из других стран и городов

В краевом оперштабе рассказали, откуда к нам «прибыл» COVID-19
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Первый случай инфицирования коронавирусом в Пермском крае был зафиксирован 12 марта. С тех пор было зафиксировано 1839 случаев заболевания COVID-19. Но если поначалу «завозные» случаи составляли подавляющее большинство, то сегодня их доля составляет всего 5,7 процента, или 106 человек. А 94,3 процента – это случаи контактов в семье и по работе, а также скрининг по пневмонии.

Такие данные сообщают в краевом оперштабе.

Откуда к нам «прибыл» COVID-19?

- Из-за рубежа - из ОАЭ (7 случаев), Таджикистан (5) и Франция (3). Швейцария, Великобритания, Вьетнам, Турция, Португалия, Сейшельские острова – по 2 случая, Доминиканская республика, Норвегия, Испания, Таиланд – по 1 случаю, - сообщают в правительстве Пермского края. - Среди прибывших инфицированных из других регионов РФ – 75 человек. Подавляющее большинство прибыло из Москвы (36 случаев), Санкт-Петербурга (8) и Ростова-на-Дону (5). Среди других регионов: Рязань (4), Екатеринбург и Уфа (по 3 случая), ЯНАО (2), Абакан, Дербент, Брянск, Ижевск, Липецк, Новосибирск, ХМАО и Якутия (по 1 случаю). За последнюю неделю зарегистрировано 13 завозных случаев из других регионов и стран: один случай из Таджикистана, остальные – из семи субъектов России.

По предписанию главного санитарного врача приезжающие из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга в Пермь направляются на 14-дневный карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура потребовала от администрации Перми достроить сквер Победы
В МЧС предупредили садоводов и дачников о ночных заморозках в Прикамье до -2 градусов
Только 5,7 процента заболевших коронавирусом прибыли в Прикамье из других стран и городов
В Минздраве рассказали, когда в Перми появится препарат, убивающий коронавирус
В Березниках у сотрудника больницы выявили коронавирус
«Искусство для отважных»
В Пермском крае детские лагеря объявили о закрытии первых смен
В Пермском крае 57 новых заболевших коронавирусом
«Если ситуация с автобусами не изменится, будем расторгать контракты». Глава Перми ответил на критику горожан по поводу автоперевозок
В Перми 26-летнюю женщину выбросили из окна 6 этажа новостройки
Больше тысячи человек выздоровели от коронавируса в Пермском крае
В Перми у восьми сотрудников больницы им. Гринберга выявили коронавирус
Участок улицы Краснополянской будет закрыт больше месяца
В Министерстве культуры Пермского края рассказали, когда откроются музеи, театры и зоопарк