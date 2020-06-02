2020-06-02T10:25:12+03:00
Общество

«Если ситуация с автобусами не изменится, будем расторгать контракты». Глава Перми ответил на критику горожан по поводу автоперевозок

Дмитрий Самойлов прокомментировал сбои в работе новых автоперевозчиков
Андрей МАТЛИН
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С транспортной реформой не все так гладко?С транспортной реформой не все так гладко?
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С началом лета на улицы Перми вывели свои автобусы иногородние автоперевозчики, которые выиграли долгосрочные контракты. И – сразу же начались нарекания со стороны пассажиров по поводу перебоев на тех маршрутах, на которых раньше не было проблем.

Пермяки стали задавать вопросы главе города на странице Дмитрия Самойлова в Instagram. Они, например, возмущались:

- Когда закончится этот бардак с автобусами? Автобусов на 32 маршруте нет, люди второй день не могут уехать на работу.

- Автобусы 14 маршрута всегда выручали, но теперь они стали ездить безобразно по утрам. Ждал на остановке «Авторадио» автобуса с 6.30, а он пришел только в 7 часов.

В ответ Дмитрий Самойлов пообещал по итогам недели разобраться с теми автоперевозчиками, кто не выполняет условия контракта.

- По моему поручению департамент транспорта мониторит соблюдение требований контракта новыми перевозчиками, - написал Дмитрий Самойлов. - 1 июня допустила сбой компания «РТ-Лайн», были проблемы в работе автобусных маршрутов №14 и №32. Не обеспечил полное выполнение графика и перевозчик «Автомиг» на маршрутах №15, 20, 60. По итогам первого дня общее количество вывода автобусов на линию составило 92%, что гораздо меньше нормативного уровня. Несмотря на то, что сегодня этот показатель вырос до 97%, меня категорически не устраивает начало работы по новым контрактам в рамках изменения маршрутной сети. Департамент транспорта должен выставить финансовые претензии за несоблюдение условий контрактов, такое требование уже озвучено руководителям отрасли. Если по итогам первой недели ситуация не будет исправлена, будет ставиться вопрос о расторжении контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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