2020-06-02T06:15:29+03:00
Недвижимость

Участок улицы Краснополянской будет закрыт больше месяца

Водителям стоит искать другие пути проезда
Анна Маркова
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Рабочие планируют полностью завершить ремонтные работы на улице Краснополянской в следующем году.Рабочие планируют полностью завершить ремонтные работы на улице Краснополянской в следующем году.
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В Перми с 13 июня на улице Краснополянской закроют движения на участке от улицы Бригадирской до улицы Загарьинской.

Это связано с ремонтными работами. Подрядчики завершат строительство ливневой канализации. Работы проводились поэтапно. Сейчас пришло время работ на участке улицы Краснополянской от улицы Уденской до улицы Загарьинской. В связи с этим с 0.00 13 июня до 19 июля будет временно закрыто движение транспорта по улице Краснополянской на участке от улицы Бригадирской до улицы Загарьинской.

Объезд закрытого участка возможен по улицам Бригадирской, Пихтовой, Коломенской, Загарьинской.

Напомним, ремонт улицы Краснополянской рассчитан на два года, но основной объем работ будет выполнен в 2020 году.

- В ходе ремонта на участке улицы Краснополянской от улицы Уденской до разворотного кольца на улице Загарьинской будет построена ливневая канализация, переустроены все коммуникации, выполнено обустройство тротуаров, полностью заменено дорожное покрытие, оборудовано наружное освещение, - рассказали в МКУ «Пермблагоустройство». - Также будут заменены деревья, попадающие в зону производства работ, с последующими компенсационными посадками 303 разнолистных лип. Планируемые сроки завершения всех работ – октябрь 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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