Пермяки смогут принять участие в благотворительном забеге в поддержку врачей

1 Июнь 2020 2020-06-01T06:37:44+03:00

Стартовала регистрация для участия в благотворительном забеге в поддержку врачей: «Благодарим за жизнь. Thank you for life». Принять участие в нем могут профессиональные спортсмены и любители. Пробежать можно четыре дистанции на выбор: 2,020 км, 11,2 км, 20,20 км и 36,6 км. По мере того, как будут собраны участники, организаторы объявят день его проведения в Перми.

Забег пройдет в онлаи н-формате, и все участники будут преодолевать выбранную дистанцию с соблюдением социальной дистанции.

Все полученные средства будут направлены на закупку СИЗ для врачей , оказывающим помощь пациентам с COVID-19. Минимальныи благотворительныи взнос - 50 рублей .

Подробнее о забеге можно узнать тут.

ИСТОЧНИК KP.RU