2020-05-30T18:23:44+03:00
Общество

«Когда же меня к маме в Россию пустят?» Олег Чиркунов вышел в прямой эфир в Instagram

И рассказал, что очень грустит в Лондоне
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: скрин Instagram olegchirkunovФото: скрин Instagram olegchirkunov
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Экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов впервые вышел в прямой эфир на своей странице в Instagram. Пермский кавист Евгений Сазонов пригласил его порассуждать в прямом эфире про вино. А за несколько часов до разговора бывший губернатор Прикамья решил порепетировать, как это будет происходить.

- Привет всем, кажется, я в прямом эфире, - поприветствовал пользователей Олег Чиркунов. - Не воспринимайте это серьезно. Я просто хочу понять, как эта машина работает. Вижу, что вы чего-то там тыкаете, о, вас много, 44 человека! В 22.30 мы будем говорить про вино, а сейчас я просто смотрю, что у вас происходит.

«Здравствуйте», «Привет из Перми», «Привет из Москвы», «Крутяк», - забросали его сообщениями подписчики. – «Где вы сейчас?»

- В Лондоне я, блин, сейчас, застрял, никуда не пускают, - ответил он. - Вчера общался с великим винным экспертом Дженсис Робинсон. Она тоже грустит: когда же Макрон пустит ее во Францию? А я думаю, когда же меня к маме в Россию пустят? Ну и во Францию – посмотреть, как там делать вино. Все, отключаюсь. У меня не было в планах много говорить, куда надо нажать?

ИСТОЧНИК KP.RU

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