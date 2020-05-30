2020-05-30T14:11:28+03:00
Происшествия

В Перми 17-летний подросток без прав сбил 9-летнего школьника

Пострадавший в больнице
Алена ОВЧИННИКОВА
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ДТП с участием двух детей произошло на улице Вижайской в Перми.ДТП с участием двух детей произошло на улице Вижайской в Перми.Фото: Василий Вахрин
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ДТП с участием двух несовершеннолетних детей произошло в Перми 29 мая. Первый ребенок находился за рулем авто, второй шел в это время по улице.

- Авария произошла в 16.00 в районе дома № 21 по улице Вижайской, - сообщил «КП»-Пермь» источник в правоохранительных органах. – За рулем легкового автомобиля находился несовершеннолетний водитель. Во время движения 17-летний юноша допустил наезд на пешехода. Пострадавшим оказался девятилетний школьник.

В результате ДТП мальчик получил травмы и был госпитализирован в краевую детскую клиническую больницу. Полиция проводит проверку и выясняет, почему 17-летний подросток без прав сел за руль и управлял автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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