В Перми 17-летний подросток без прав сбил 9-летнего школьника

30 Май 2020 2020-05-30T14:11:28+03:00

ДТП с участием двух детей произошло на улице Вижайской в Перми. Фото: Василий Вахрин

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ДТП с участием двух несовершеннолетних детей произошло в Перми 29 мая. Первый ребенок находился за рулем авто, второй шел в это время по улице.

- Авария произошла в 16.00 в районе дома № 21 по улице Вижайской, - сообщил «КП»-Пермь» источник в правоохранительных органах. – За рулем легкового автомобиля находился несовершеннолетний водитель. Во время движения 17-летний юноша допустил наезд на пешехода. Пострадавшим оказался девятилетний школьник.

В результате ДТП мальчик получил травмы и был госпитализирован в краевую детскую клиническую больницу. Полиция проводит проверку и выясняет, почему 17-летний подросток без прав сел за руль и управлял автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU