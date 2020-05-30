2020-05-30T10:29:00+03:00
Общество

Пермский аэропорт объявил об отмене нескольких рейсов в города России

Причина – напряженная эпидемиологическая ситуация
Алена ОВЧИННИКОВА
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Отмена рейсов происходит из-за сложной эпидемиологической ситуации.Отмена рейсов происходит из-за сложной эпидемиологической ситуации.Фото: Василий Вахрин
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29 мая пермский аэропорт «Большое Савино» вновь объявил об отмене нескольких рейсов в города России.

- В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией сообщаем о временных изменениях в авиасообщении из Международного аэропорта «Пермь», - сообщили в пресс-службе аэропорта. - Данные актуализируется на сайте ежедневно.

Авиакомпания «Россия» отменила рейс:

ФВ-6583/82 Санкт-Петербург - Пермь - Санкт-Петербург 30, 31 мая

И изменила время прилета/вылета в Санкт-Петербург:

01 июня, было 04:30/05:25, планируется 19:00/20:10;

02 июня, было 04:30/05:25, планируется 12:20/13:15.

Авиакомпания «Азимут» изменила время прилета/вылета:

А4-253/254 из/в Нижний Новгород - Ростов-на-Дону на июнь, вместо 03:40/04:45 – будет 14:40/15:25.

Авиакомпания «ЮТэйр» отменила следующие рейсы:

ЮТ-109/110 Пермь - Уфа - Пермь 03.06.2020;

ИСТОЧНИК KP.RU

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