2020-05-30T11:13:52+03:00
Общество

Жертвами COVID-19 в Пермском крае стали еще три человека

Все заболевания были выявлены посмертно, летальный исход наступил от сопутствующих заболеваний
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".
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В минздраве сообщили о статистике по коронавирусу на 10.00 утра 30 мая: в регионе 1586 подтвержденных случаев заболевания. Из них - 344 пациентов с симптомами заболевания проходят лечение в больницах, а 258 изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.

За время с начала пандемии в Пермском крае выздоровели 928 человек. Произошел 21 летальный исход у пациентов с COVID-19. Еще 35 случаев смерти у инфицированных произошло не от COVID-19.

За минувшие сутки в регионе было зафиксировано три летальных случая. COVID-19 был выявлен у них посмертно. А причиной смерти во всех трех случаях стали тяжелые сопутствующие заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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