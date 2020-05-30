Жертвами COVID-19 в Пермском крае стали еще три человека

30 Май 2020 2020-05-30T11:13:52+03:00

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В минздраве сообщили о статистике по коронавирусу на 10.00 утра 30 мая: в регионе 1586 подтвержденных случаев заболевания. Из них - 344 пациентов с симптомами заболевания проходят лечение в больницах, а 258 изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.

За время с начала пандемии в Пермском крае выздоровели 928 человек. Произошел 21 летальный исход у пациентов с COVID-19. Еще 35 случаев смерти у инфицированных произошло не от COVID-19.

За минувшие сутки в регионе было зафиксировано три летальных случая. COVID-19 был выявлен у них посмертно. А причиной смерти во всех трех случаях стали тяжелые сопутствующие заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU