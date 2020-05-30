Еще 57 пациентов с COVID-19 выздоровели в Пермском крае

30 Май 2020 2020-05-30T08:52:33+03:00

А всего выписались домой после перенесенной инфекции 60% заболевших

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За последние сутки из больниц Пермского края выписались еще 57 пациентов, прошедших лечение от коронавируса. Всего на 30 мая число оправившихся от инфекции составляет 928 человек, это около 60% от всех заболевших COVID-19 в Пермском крае.

- На лечении продолжают находиться 602 пациента с подтвержденным COVID-19, на карантине по предписанию главного санитарного врача – 2654 человека, - сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.

А всего на утро 30 мая в Пермском крае было выявлено 1586 случаев заболевания коронавирусом. COVID-19 был выявлен в 41 территории региона.

Накануне стало известно, что в восьми территориях Прикамья выздоровели все заболевшие пациенты. И теперь больных не осталось в Оханском, Частинском, Юсьвинском, Юрлинском, Александровском, Еловском районах и округах, а также в Гремячинске и ЗАТО Звездном.

ИСТОЧНИК KP.RU