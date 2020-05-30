Еще 57 пациентов с COVID-19 выздоровели в Пермском крае
За последние сутки из больниц Пермского края выписались еще 57 пациентов, прошедших лечение от коронавируса. Всего на 30 мая число оправившихся от инфекции составляет 928 человек, это около 60% от всех заболевших COVID-19 в Пермском крае.
- На лечении продолжают находиться 602 пациента с подтвержденным COVID-19, на карантине по предписанию главного санитарного врача – 2654 человека, - сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.
А всего на утро 30 мая в Пермском крае было выявлено 1586 случаев заболевания коронавирусом. COVID-19 был выявлен в 41 территории региона.
Накануне стало известно, что в восьми территориях Прикамья выздоровели все заболевшие пациенты. И теперь больных не осталось в Оханском, Частинском, Юсьвинском, Юрлинском, Александровском, Еловском районах и округах, а также в Гремячинске и ЗАТО Звездном.
ИСТОЧНИК KP.RU