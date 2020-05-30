2020-05-30T08:17:07+03:00
Происшествия

Пермяк задержан за жестокое избиение женщины

Пострадавшая в больнице, подозреваемый в ИВС
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Избиение случилось в одной из квартир дома по улице Николая Островского в Перми.Избиение случилось в одной из квартир дома по улице Николая Островского в Перми.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В пятницу, 29 мая, вечером в одной из квартир дома по улице Николая Островского в Перми было совершено тяжкое преступление. 45-летний пермяк жестоко избил женщину, свою сожительницу.

- Нигде не работающий местный житель на почве личной неприязни избил свою 42-летнюю сожительницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Женщина с закрытой травмой груди и переломами ребер была госпитализирована в больницу.

Подозреваемый задержан сотрудниками полиции и водворен в изолятор временного содержания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Плюс 70». За сутки в Пермском крае выявлено рекордное количество заболевших COVID-19
Пермский аэропорт объявил об отмене нескольких рейсов в города России
Жертвами COVID-19 в Пермском крае стали еще три человека
«Убил беременную жену и трехлетнего сына». Громкое уголовное дело ушло в суд в Пермском крае
Девочке из Пермского края, которой помогали читатели «Комсомолки», сделали операцию
Еще 57 пациентов с COVID-19 выздоровели в Пермском крае
Пермяк задержан за жестокое избиение женщины
«Наталья, вернись к сыну!» В Березниках мать оставила ребенка у сестры и не возвращается уже два месяца
К делу об исчезновении пермяка, пропавшего 1 мая, подключился СК
В восьми территориях Пермского края выздоровели все заболевшие COVID-19
Как проверить температуру сотрудников за 5 секунд
Проведите время дома с пользой и скидками от картам Mastercard Райффайзенбанка
Квартира больше и район получше: Райффайзенбанк выяснил, как льготная ставка по ипотеке повлияла на выбор жилья
«Азот» отметил День химика в особом формате
В Пермском крае фельдшер заболела коронавирусом, работая в средствах индивидуальной защиты
Стало известно, когда в Перми откроются детские сады
Работники пермского «УРАЛХИМа» получили высокие награды
Пермские медики получили 100 тысяч костюмов для работы с коронавирусом от благотворителей
В Пермском крае еще 47 человек заболели коронавирусом
Коронавирус в Перми: МТС дала медикам возможность бесконтактного мониторинга пациентов