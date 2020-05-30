Пермяк задержан за жестокое избиение женщины
В пятницу, 29 мая, вечером в одной из квартир дома по улице Николая Островского в Перми было совершено тяжкое преступление. 45-летний пермяк жестоко избил женщину, свою сожительницу.
- Нигде не работающий местный житель на почве личной неприязни избил свою 42-летнюю сожительницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Женщина с закрытой травмой груди и переломами ребер была госпитализирована в больницу.
Подозреваемый задержан сотрудниками полиции и водворен в изолятор временного содержания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU