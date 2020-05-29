«Наталья, вернись к сыну!» В Березниках мать оставила ребенка у сестры и не возвращается уже два месяца

29 Май 2020 2020-05-29T19:50:06+03:00

Родные просят откликнуться всех, кто что-либо знает о ее судьбе

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Родные 31-летней Натальи П. из Березников обратились в редакцию «КП»-Пермь» и просят помочь в ее розысках.

- Два месяца назад Наталья вместе со своим молодым человеком сели в свой Volkswagen и уехали в Пермь, - рассказала тетка пропавшей женщины. – После этого она и исчезла и больше в квартире в Березниках не появлялась. Спустя пару дней выяснилось, что старшего 9-летнего сына она оставила с сестрой, а младшую дочь забрала с собой. И где сейчас мать с девочкой – неизвестно.

Сейчас тетя пытается розыскать горе-маму, свою племянницу. Женщина объясняет, что в правоохранительные органы с заявлением она не обращалась.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят писать на страницу родственников в соцсети или позвонить по телефону 89519318780.

ИСТОЧНИК KP.RU