В восьми территориях Пермского края выздоровели все заболевшие COVID-19

29 Май 2020 2020-05-29T16:49:56+03:00

Теперь в этих регионах возможно поэтапное снятие ограничений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А в антилидерах остаются Пермский район, Березники, Чайковский и Краснокамск

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Минздрав сообщил, что 29 июня в восьми территориях Прикамья выздоровели все заболевшие коронавирусом пациенты. И теперь больных COVID-19 не осталось в Оханском, Частинском, Юсьвинском, Юрлинском, Александровском, Еловском районах и округах, а также в Гремячинске и ЗАТО Звездном.

Это дает возможность поэтапного снятия ограничений в этих регионах. Причем, оно может происходить не только на региональном уровне, но и на муниципальном.

- С списке по показателю распространенности заболевания в лидерах - Пермский район, Березниковский, Чайковский, Краснокамский и Чернушинский городские округа, - отметила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

ИСТОЧНИК KP.RU