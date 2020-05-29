В восьми территориях Пермского края выздоровели все заболевшие COVID-19
Минздрав сообщил, что 29 июня в восьми территориях Прикамья выздоровели все заболевшие коронавирусом пациенты. И теперь больных COVID-19 не осталось в Оханском, Частинском, Юсьвинском, Юрлинском, Александровском, Еловском районах и округах, а также в Гремячинске и ЗАТО Звездном.
Это дает возможность поэтапного снятия ограничений в этих регионах. Причем, оно может происходить не только на региональном уровне, но и на муниципальном.
- С списке по показателю распространенности заболевания в лидерах - Пермский район, Березниковский, Чайковский, Краснокамский и Чернушинский городские округа, - отметила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.
ИСТОЧНИК KP.RU