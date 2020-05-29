Как проверить температуру сотрудников за 5 секунд

29 Май 2020 2020-05-29T14:39:13+03:00

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Коронавирус внес изменения во всю нашу жизнь. В том числе – в допуск на работу. Роспотребнадзор предписывает не допускать к работе людей с симптомами заболеваний и обязательно измерять температуру сотрудников предприятий перед тем, как пустить их на рабочее место.

И если в организациях с небольшим штатом можно измерить температуру работников с помощью обычного градусника, то для компаний с большим штатом офисных сотрудников, промышленных, транспортно-логистических компаний и крупных торговых сетей это проблематично.

Для таких предприятий МТС разработал комплекс решений для мониторинга состояния здоровья сотрудников. Клиенты могут выбрать одно из трех решений: устройство для бесконтактного измерения температуры тела, автоматизированную систему предрейсового или предсменного телемедицинского контроля или тепловизор.

Системы бесконтактного измерения температуры тела может быть интегрирована с системой безопасности офиса или предприятия. Устройство идентифицирует сотрудника по пропуску или ID-номеру и измеряет его температуру медицинским инфракрасным термометром. Точность составляет 0,3 градуса, процедура осмотра занимает от пяти до десяти секунд. В случае, если прибор фиксирует повышенную температуру, он издает звуковой сигнал и отправляет SMS-уведомление сотрудникам, ответственным за безопасность. Устройство можно разместить на проходной в офисе, на заводе, на входе в торговое предприятие или предприятие сферы услуг, в зоне ресепшн офисных центров. На установку требуется один рабочий день.

Решение для медицинского предрейсового и предсменного осмотра актуально для транспортных и логистических компаний и предприятий, связанных со сложным или опасным производством. Терминал измеряет температуру, артериальное давление и пульс, определяет наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе и позволяет врачу удаленно провести визуальный осмотри выдать заключение о допуске к рейсу или смене.

Тепловизоры на основе видеоаналитики позволяют измерить температуру до десяти сотрудников в секунду с расстояния до девяти метров и точностью до 0,1 градуса. Решение подходит для крупных промышленных предприятий и общественных пространств.

- Многие компании измеряют температуру сотрудников обычными градусниками или промышленными термометрами, которые могут не соответствовать санитарным нормам и часто дают погрешность в два-три градуса, - отметил директор департамента IoT МТС Михаил Козлов. - Решения МТС позволяют контролировать состояние здоровья сотрудников бесконтактно и с высокой точностью, а идентификация личности и система уведомления не позволят проигнорировать ситуацию. Предлагаемые сегодня МТС продукты будут полезны и после завершения пандемии для обеспечения безопасности сотрудников и исключения быстрого распространения различных инфекций на предприятии или в офисе.

ИСТОЧНИК KP.RU