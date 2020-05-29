Квартира больше и район получше: Райффайзенбанк выяснил, как льготная ставка по ипотеке повлияла на выбор жилья

29 Май 2020 2020-05-29T14:01:20+03:00

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Райффайзенбанк и консалтинговая компания MACON выяснили, как изменились критерии выбора и причины покупки жилья с появлением новой ипотеки с господдержкой. Для 1/3 опрошенных снижение ставки стало в принципе первой возможностью купить свое жилье, а почти 2/3 респондентов теперь собираются приобрести квартиру просторнее, в более престижном микрорайоне или с отделкой. Российские девелоперы готовы обеспечить покупателей жильем: под действие программы, в среднем, попадает 50% продаваемых квартир.

Льготной ставкой планируют воспользоваться 86% респондентов, рассматривающих приобретение жилья в кредит, показало исследование Райффайзенбанка. Большинство покупателей (70%) планируют воспользоваться этой возможностью, чтобы улучшить жилищные условия и собираются жить в этой квартире сами. Почти 20% покупают квадратные метры для детей или родителей и всего 10% рассматривают покупку как инвестиционное вложение (планируют в дальнейшем сдавать квартиру, перепродать по более высокой цене или как минимум сохранить сбережения).

Большинство (56%) опрошенных решились на покупку именно сейчас из-за льготной ипотечной ставки. До ее снижения 1/3 респондентов в принципе не могла позволить себе приобрести жилье. Другая треть теперь может позволить квартиру большей, чем планировалось, площади. Также из-за выгодной ставки по ипотечному кредиту покупатели хотят выбрать более престижный район (13%) или приобрести квартиру с отделкой (14%). Среди иных причин покупки недвижимости сейчас — усталость от аренды и желание расширить жилплощадь.

«Всего несколько лет назад было сложно даже представить, что ставки по ипотеке в нашей стране будут ниже 10%. Также нам было сложно поверить, что покупка квартиры в строящемся доме будет безопасной сделкой. Но сейчас, несмотря на ограничительные меры в связи с пандемией, один из самых выгодных в истории ипотеки периодов для покупки недвижимости», - говорит Ирина Ярыгова, начальник отдела продаж ипотечных кредитов Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка».

Внести 20-процентный первоначальный взнос в большинстве своем (46%) рассчитывают те, кто планируют покупку квартиры для собственного проживания. Среди тех, кто инвестирует в недвижимость — значительная часть респондентов (33%) планирует первоначальный взнос в диапазоне 31 — 40%.

42% опрошенных планируют приобрети двухкомнатную квартиру. Этот же вариант пользуется большей популярностью у тех, кто приобретает недвижимость для собственного проживания (46%). Однокомнатную квартиру планируют покупать 31% опрошенных. «Однушки» больше привлекают тех, кто планирует сдавать квартиру (65%), перепродать (47%) или сохранить деньги (55%). 18% респондентов склоняются к «трёшке», 2% — к четырёх- и более комнатной квартире, 7% — к студии.

При минимальном первоначальном взносе 20% по госпрограмме с льготной ставкой можно приобрести квартиру стоимостью до 10,0 млн. рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3,75 млн. рублей в других российских регионах. В целом под действие программы попадает около 50% продаваемого жилья.

«Доля ипотечных сделок в общем объеме продаж первичного рынка составляет на менее 50%, поэтому субсидирование процентных ставок является наиболее действенным механизмом как поддержки отрасли, так и непосредственно покупателей жилья. Это подтверждают и выводы исследования: большинство потенциальных клиентов намерены воспользоваться именно льготной ставкой, — считает генеральный директор консалтинговой компании MACON Илья Володько. — Однако в зависимости от города цены на новостройки могут отличаться в 3 раза, а условия для всех не столичных регионов одинаковы. В итоге города с наиболее высокой стоимостью квадратного метра в меньшей степени ощущают преимущества данной программы».

ИСТОЧНИК KP.RU