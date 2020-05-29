«Азот» отметил День химика в особом формате

29 Май 2020 2020-05-29T13:46:29+03:00

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Накануне профессионального праздника – Дня химика – в филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» заслуженные награды вручены более 200 сотрудникам. Все мероприятия прошли с соблюдением особого режима безопасности.

27-29 мая во всех подразделениях завода с поздравлениями и сладкими подарками побывали руководители предприятия и представители Совета активной молодежи «Лига лидеров». Особо были отмечены цеха-юбиляры 2020 года – ремонтно-производственное управление, цех контрольно-измерительных приборов и автоматики и цех погрузки продукции. Также все азотчики – около 2,5 тыс. человек – получили сувенирную продукцию: футболку и бейсболку с логотипом компании.

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

29 мая на проходных «Азота» звучала музыка, затем в актовом зале управления состоялось награждение лучших из лучших. Отличившихся работников предприятия поздравили директор филиала «Азот» Андрей Семенюк, главный инженер филиала Александр Исаченков и заместитель директора филиала «Азот» по персоналу Ольга Евтина.

Шестеро азотчиков удостоены наград Российского Союза химиков. Двое из них – почетного знака Орден «За заслуги перед химической индустрией России» II степени». Четверо – Диплома

Российского Союза химиков. В Книгу почета «Азота» в этом году занесены портреты троих азотчиков, которые внесли значительный вклад в развитие и становление завода и отработали на нем не менее 30 лет.

Звание «Заслуженный азотчик» присвоено 10 сотрудникам за долголетний труд, верность избранному делу и высокое профессиональное мастерство. По традиции вручена премия им. Алексея Ивановича Жикина, бывшего заместителя директора по производству, - особенная для азотчиков. Она вручается за внедрение современных методов работы в производственный процесс и высокий уровень знаний. Ею отмечены 6 человек.

На Доску почета филиала занесены имена и фото 32 сотрудников предприятия, тех, кто успешно трудится на заводе более пяти лет и уже имеет почетные грамоты от руководства. Кроме того, отмечен ряд сотрудников за добросовестный труд, ответственное отношение к работе. Их портреты занесены на Доску почета подразделения. Азотчикам также вручены почетные грамоты за высокие производственные результаты и активную общественную деятельность.

Награждение грамотами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации состоится позже из-за режима самоизоляции. Была проведена лотерея с розыгрышем интересных и полезных призов.

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Традиционный восьмой фестиваль «ХИМФЕСТ» пройдет в онлайн формате 30 мая. В этом азотчикам поможет телекомпания СВОЕ ТВ (г. Березники). Трансляцию все желающие смогут увидеть в эфире телеканала «Свое ТВ», на официальном сайте химфест.рф, в пабликах ВКонтакте: Азот-ТВ (vk.com/azottv), Березниковская независимая газета «Неделя.ру» (vk.com/nedelyaru), Свое ТВ (vk.com/tvsvoe).

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК» «УРАЛХИМ»:

- День химика для всех нас – особый праздник. Мы отмечаем лучших в труде, тех, кто отличился высоким профессионализмом и ответственностью. Особые слова благодарности – ветеранам, которые принимали участие в становлении и развитии завода, и нашей активной молодежи. Я поздравляю всех, кто так или иначе причастен к нашему профессиональному празднику!

ИСТОЧНИК KP.RU