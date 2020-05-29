Коронавирус в Перми: МТС дала медикам возможность бесконтактного мониторинга пациентов

29 Май 2020 2020-05-29T10:47:27+03:00

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МТС дала медикам возможность использовать разработанную компанией систему «МТС 120/80» для дистанционного наблюдения за пациентами с артериальной гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Благодаря системе «МТС 120/80» врач может видеть в виртуальном кабинете актуальную картину самочувствия пациента: показатели артериального давления, частоты сердечных сокращений, температуры и индекса массы тела.

- Система обеспечивает бесконтактное взаимодействие врача и пациента, что особенно важно в условиях пандемии COVID-19, - рассказала руководитель направления МТС eHealth Анна Фофанова. - Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями входят в группу повышенного риска осложнений в случае заражения новой коронавирусной инфекцией, поэтому им важно максимально строго соблюдать режим самоизоляции. В таких условиях мы считаем необходимым помочь людям оставаться под наблюдением врачей, без необходимости посещения поликлиник, а врачам – дать возможность наблюдать за состоянием здоровья пациентов дистанционно.

Во время действия изоляционных антивирусных мер для людей, входящих к группу повышенного риска осложнений на фоне инфекции COVID-19,любая медицинская организация может заключить договор об использовании виртуального кабинета «МТС 120/80», подав заявку на странице «МТС 120/80», и получить бесплатный доступ к системе на три месяца. Если срок изоляционных мер продлится, договор может быть продлен на прежних условиях.

- У нас в стране каждый год появляется от одного до полутора миллионов новых пациентов с установленным диагнозом артериальная гипертония, - отметил главный врач Центральной клинической больницы РЖД-Медицина Рафик Шабуров. - И мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить постоянный дистанционный контроль за пациентами с помощью современных технологий. Поэтому мы рассматриваем возможность сотрудничества с компанией МТС в отношении использования виртуального кабинета мониторинга в работе наших кардиологов, эндокринологов и других специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU