В Пермском крае сотовую связь проведут даже в малонаселенные пункты

27 Май 2020 2020-05-27T17:56:20+03:00

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Кажется, жизнь современного человека уже невозможна без сотовой связи и интернета. Тем не менее есть еще уголки в крае, где такие услуги жителям недоступны. Сейчас 92% населения Пермского края обеспечены сотовой связью и высокоскоростным интернетом.

2,5 млн пермяков могут пользоваться услугами сотовой связи, 2,4 млн из них обеспечены доступом к высокоскоростному интернету. Одной из задач правительства региона является развитие инфраструктуры связи и широкополосного доступа в Интернет в Пермском крае. Этот вопрос обсудили на заседании правительства 27 мая.

В регионе реализуется программа по подключению к интернету и связи населенных пунктов численностью 250-2000 человек. Программа финансируется за счет федерального и регионального бюджетов и рассчитана до конца 2021 года: доступ к сотовой связи получат 327 тысяч жителей 544 населенных пунктов.

- Теперь мы приступаем к обеспечению интернетом населенные пункты с численностью 100 - 250 жителей, - отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин. - Здесь есть жалобы на отсутствие связи, и нужно сказать, что это право жителей, мы должны обеспечить им связь. Подключаем социальные объекты, например школы, ФАПы, к интернету. Закончить эти работы должны в следующем году.

Кроме этого в 2020 году запланировано проведение интернета в 14 населенных пунктах с численностью 500 - 2000 жителей. А также интернет появится в населенных пунктах с 250 - 500 жителями, и даже в таких деревнях, где жителей всего от 100 до 250 человек.

- В этом году планируется подключить 194 социально значимых объекта, в их числе 92 школы, и 6 зданий МЧС, что составит 90% от плана, - сообщил на заседании министр информационного развития и связи Игорь Никитин. - В 2021 году предстоит подключить оставшиеся 10% - 178 объектов.

Также в регионе с 2015 года работает федеральный проект совместно с компанией «Ростелеком», по устранению цифрового неравенства. К концу 2021 года у всех жителей населенных пунктов 250 - 500 человек тоже появится интернет.

В 2020-2024 годах сотовую связь планируется провести в 481 населенный пункт, где живет от 100 до 250 жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU