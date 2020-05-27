Специалисты Центра медицинской профилактики рассказали, как в период самоизоляции избежать стрессов

27 Май 2020 2020-05-27T17:15:34+03:00

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Сегодня, в связи со сложившейся неблагополучной эпидемиологической ситуацией, каждый человек столкнулся с нестандартной ситуаций, и многие из-за неопределенности и невозможности в полной мере управлять своей жизнью впадают в панику и отчаяние. Этого категорически нельзя делать, самый лучший способ успокоиться в критической ситуации - сосредоточиться на себе, на своих мыслях и чувствах.

Виртуальная жизнь также не добавляет спокойствия, переход на онлайн-коммуникацию и удаленную работу оказывает негативное влияние не только на психическую составляющую, но и на физическое состояние организма, например, на зрение, работу мозга. Через 2-3 часа работы в домашних условиях человек начинает чувствовать усталость, чтобы это состояние не угнетало, необходимо каждые полчаса делать паузы, тематические перерывы: спеть песню, станцевать, порисовать, сделать зарядку.

Специалисты Центра медицинской профилактики объясняют, что обрести гармонию поможет концентрацию на своих ощущениях. Например, закройте глаза и задайте себе вопросы: «Что я слышу вокруг?», «Какие запахи я ощущаю?». Пробуйте определить пять разных звуков, или почувствовать несколько запахов. Выполняя эти простые рекомендации, вы поможете себе обрести спокойствие и чувство защищенности.

ИСТОЧНИК KP.RU