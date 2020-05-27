В Перми из окна третьего этажа выпал 4-летний ребенок

27 Май 2020 2020-05-27T16:56:31+03:00

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В Кировском районе Перми произошел несчастный случай. Вечером 26 мая из окна третьего этажа выпал 4-летний малыш. С черепно-мозговой травмой ребенок был госпитализирован в краевую детскую клиническую больницу

- Родители на несколько минут отвлеклись от ребенка, в этот момент он залез на окно, уперся ножками в москитную сетку и выпал, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - По данному случаю проводится проверка.

«Призываем родителей серьезно отнестись к опасности, которой могут подвергаться ваши дети. Позаботьтесь об установке фиксаторов на окна или скрутите ручки на рамах. Поверьте нашему опыту - антимоскитная сетка далеко не всегда может удержать ребенка. Не оставляйте детей без присмотра, они самое ценное, что у нас есть», - говорят сотрудники «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU