2020-05-27T16:06:13+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Райффайзенбанк предупреждает о новой схеме фишинга

Специалисты банка рассказали, как не стать жертвой мошенников
Виктор Правдин
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Фото: РайффайзенбанкФото: Райффайзенбанк
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Райффайзенбанк проанализировал активность мошенников в сегменте e-commerce. Согласно данным банка, с января 2020 года они более активно используют поддельные веб-страницы, вовлекая доверчивых граждан в схемы, связанные с “дешевой покупкой” и “возвратом” денег за товары на крупнейших ecommerce-площадках.

Эти данные частично подтверждает статистика “Лаборатории Касперского” – с начала года антифишинговые базы компании были пополнены более чем 4 тысячами русскоязычных фишинговых ресурсов, притворяющихся известными онлайн-магазинами.

Мошенники активно используют фишинговые страницы, которые имитируют “платежные сервисы” известных e-commerce площадок, заманивая покупателей возможностью выгодно купить, продать или вернуть товар. Для этого “продавец” в личном сообщении предлагает перейти на страницу, имитирующую страницу e-commerce ресурса, и предлагает ввести данные карты. После получения данных карт мошенники используют их для оплаты онлайн-покупок, пытаются вывести средства с помощью card-to-card перевода или продают в Darknet.

Для того, чтобы усыпить бдительность, мошенники используют такие формулировки, как “передали товар в службу доставки”, объясняя этим отказ от безопасной сделки на сайте площадки и предлагая провести “безопасный платеж”/ “безопасную сделку” через ссылку, присланную в сообщении.

Чтобы защититься от уловок мошенников во время онлайн-покупок, не забывайте, что:

- Настоящие онлайн-магазины или ecommerce-площадки всегда используют принцип безопасной сделки;

- Внимательно оценивайте предложение: если товар стоит значительно меньше, чем в других магазинах, вероятно, это мошенники;

- Перед покупкой сделайте хотя бы минимальную проверку интернет-магазина — изучите сайт, почитайте отзывы клиентов, информацию по ИНН организации. Проверьте, как осуществляется доставка из интернет-магазина, ее сроки, есть ли пункт самовывоза товаров. Для неизвестных сайтов лучше поискать отзывы в интернет;

- Отдельное подозрение должно вызывать использование небезопасного протокола http вместо https;

- Лучше использовать уникальный сложный пароль для каждого из своих аккаунтов, даже если речь идёт про онлайн-магазины, а также, где это возможно, настроить двухфакторную авторизацию для входа. Не используйте пароли от социальных сетей и банковских программ для онлайн-магазинов;

- Перед вводом данных карты проверьте название ресурса, на котором их вводите. Переходите на ссылки для оплаты только с проверенных ресурсов. Заведите отдельную карту для онлайн-покупок и пополняйте её нужной суммой непосредственно перед оплатой;

- Подключите оповещения или регулярно просматривайте транзакции по карте в интернет-приложении банка. Это снизит риск того, что сумма будет списана незаметно, так как зачастую мошенники проверяют правильность карточных данных, совершая транзакции на небольшие суммы. Это также поможет предотвратить дальнейшие списания при своевременной блокировке карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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