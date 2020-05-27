2020-05-27T12:59:15+03:00
Общество

«Гнет деревья и ломает ветки». Когда прекратится сильный ветер в Перми

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни
Анна Маркова
Поделиться:
Сильный ветер в Перми ломает ветки деревьев.Сильный ветер в Перми ломает ветки деревьев.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Еще вчера 26 мая краевое МЧС предупредило жителей Пермского края о сильных порывах ветра до 15-20 метров в секунду и грозах. Сегодня 27 мая в Перми действительно очень ветрено. Шквалистые порывы гнут деревья и ломают толстые ветки тополей.

По прогнозам синоптиков, 27 мая в Прикамье ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь. Днем возможны кратковременные дожди, в отдельных районах края грозы. Ветер днем юго-восточный 6-11 м/с, при грозах порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем до 20…25°.

Сильный ветер пробудет с нами и в четверг, 28 мая. По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды порывы ветра будут достигать 15 м/с. Но уже в пятницу он ослабеет до 4-9 м/с.

Температура воздуха 28 мая ночью 8-13°, днем 14...19° выше ноля. Местами возможны кратковременные дожди. В пятницу, 29 днем +17...22°.

В МЧС предупреждают: из-за порывов ветра возможны падения деревьев и конструкций, а также обрывы проводов. Необходимости быть осторожными в непогоду. Автомобилистам рекомендуют не парковать машины возле деревьев и конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны даты ЕГЭ для пермских выпускников
Райффайзенбанк предупреждает о новой схеме фишинга
Как пермякам подать заявление на детское пособие на ребенка от 3 до 7 лет: деньги начнут выплачивать с 1 июня
Какие продукты нужно есть, чтобы оставаться здоровым: рекомендации специалистов
«Гнет деревья и ломает ветки». Когда прекратится сильный ветер в Перми
«Услышали душераздирающий лай». В Перми собаку привязали к дереву и оставили медленно умирать
Власти сообщили о снятии ограничительных мер на некоторых территориях Прикамья
«Не хватает системности в работе»
Впервые в Пермском крае раскрыты эскроу-счета
Количество нераскрытых преступлений уменьшилось в два раза
В Пермском крае еще у 44 человек обнаружен коронавирус
В Пермь из-за рубежа доставили еще 31 жителя нашего региона
Райффайзенбанк запустил онлайн-подтверждение целевого использования кредитов для клиентов из сегмента микро бизнеса
«Азот» определил лучших наставников
В Перми умерли двое мужчин с положительным анализом на коронавирус
Власти выделили еще более 20 мест в Перми, где будут размещены киоски и павильоны
В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 56 человек
«Модели в перчатках и масках». В Перми модный показ Long Fashion Weekend пройдет онлайн
Пермяков просят пополнить запасы донорской крови
«Преподаватель невзлюбил». Студентку Пермского университета незаконно отчислили из вуза
Руководить пермским управлением по экологии и природопользованию станет известный эколог
Стало известно, когда пройдет Парад Победы в Перми в 2020 году
В Перми женщина получила удар током в магазине
В Пермском крае на ИВЛ находятся 38 пациентов с коронавирусом
В пермских аптеках будут продавать маски по льготной цене
«План перехват». В Перми ищут знойного красавца турако, сбежавшего из зоопарка
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» активно внедряет систему предиктивной аналитики технологического оборудования
Каждый пятый кредит Райффайзенбанк выдает по программе рефинансирования
Коронавирусом в Пермском крае заболел еще 41 человек