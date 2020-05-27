«Гнет деревья и ломает ветки». Когда прекратится сильный ветер в Перми

27 Май 2020 2020-05-27T12:59:15+03:00

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Еще вчера 26 мая краевое МЧС предупредило жителей Пермского края о сильных порывах ветра до 15-20 метров в секунду и грозах. Сегодня 27 мая в Перми действительно очень ветрено. Шквалистые порывы гнут деревья и ломают толстые ветки тополей.

По прогнозам синоптиков, 27 мая в Прикамье ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь. Днем возможны кратковременные дожди, в отдельных районах края грозы. Ветер днем юго-восточный 6-11 м/с, при грозах порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем до 20…25°.

Сильный ветер пробудет с нами и в четверг, 28 мая. По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды порывы ветра будут достигать 15 м/с. Но уже в пятницу он ослабеет до 4-9 м/с.

Температура воздуха 28 мая ночью 8-13°, днем 14...19° выше ноля. Местами возможны кратковременные дожди. В пятницу, 29 днем +17...22°.

В МЧС предупреждают: из-за порывов ветра возможны падения деревьев и конструкций, а также обрывы проводов. Необходимости быть осторожными в непогоду. Автомобилистам рекомендуют не парковать машины возле деревьев и конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU