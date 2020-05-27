27 Май 2020 2020-05-27T11:31:44+03:00

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- При реализации крупных инвестпроектов в городе, таких как реконструкция улиц Революции, Героев Хасана, Комсомольского проспекта и сквера эспланады, не хватает системности в работе, - заявил на майском пленарном заседании первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

По его словам, стоимость этих объектов с начала работ увеличилась на 940 миллионов рублей, в результате общая стоимость составила 5,2 миллиарда рублей, при этом сроки работ сдвигаются. В обращениях к депутатам жители также выражают обеспокоенность отсутствием активной работы по указанным участкам улиц.

Представители администрации сообщили, что реконструкция 68 квартала эспланады должна завершиться в сентябре 2020 года. Первый этап капитального ремонта Комсомольского проспекта планируется закончить в ноябре, все работы выполняются в срок.

- Вызывает озабоченность реконструкция улицы Революции. Согласно поступившей информации, трамвайное движение будет запущено только в 2021 году, хотя планировалось в этом году. Вопрос о сроках сдачи этого объекта остается открытым. Не ясна ситуация и по ремонту улицы Героев Хасана, - прокомментировал Дмитрий Малютин.

Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин отметил, что депутатская рабочая группа по дорогам и благоустройству, как только позволят обстоятельства, сможет выехать и проконтролировать ситуацию по каждому объекту на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU