2020-05-27T11:31:44+03:00
Общество

«Не хватает системности в работе»

Депутаты городской Думы озаботились не соблюдением сроков реконструкции и капремонта главных улиц Перми
Ксения ОГАРЕВА
Поделиться:
Фото: Пермская городская думаФото: Пермская городская дума
Изменить размер текста:

- При реализации крупных инвестпроектов в городе, таких как реконструкция улиц Революции, Героев Хасана, Комсомольского проспекта и сквера эспланады, не хватает системности в работе, - заявил на майском пленарном заседании первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

По его словам, стоимость этих объектов с начала работ увеличилась на 940 миллионов рублей, в результате общая стоимость составила 5,2 миллиарда рублей, при этом сроки работ сдвигаются. В обращениях к депутатам жители также выражают обеспокоенность отсутствием активной работы по указанным участкам улиц.

Представители администрации сообщили, что реконструкция 68 квартала эспланады должна завершиться в сентябре 2020 года. Первый этап капитального ремонта Комсомольского проспекта планируется закончить в ноябре, все работы выполняются в срок.

- Вызывает озабоченность реконструкция улицы Революции. Согласно поступившей информации, трамвайное движение будет запущено только в 2021 году, хотя планировалось в этом году. Вопрос о сроках сдачи этого объекта остается открытым. Не ясна ситуация и по ремонту улицы Героев Хасана, - прокомментировал Дмитрий Малютин.

Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин отметил, что депутатская рабочая группа по дорогам и благоустройству, как только позволят обстоятельства, сможет выехать и проконтролировать ситуацию по каждому объекту на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Не хватает системности в работе»
Впервые в Пермском крае раскрыты эскроу-счета
Количество нераскрытых преступлений уменьшилось в два раза
В Пермском крае еще у 44 человек обнаружен коронавирус
В Пермь из-за рубежа доставили еще 31 жителя нашего региона
Райффайзенбанк запустил онлайн-подтверждение целевого использования кредитов для клиентов из сегмента микро бизнеса
«Азот» определил лучших наставников
В Перми умерли двое мужчин с положительным анализом на коронавирус
Власти выделили еще более 20 мест в Перми, где будут размещены киоски и павильоны
В Пермском крае от коронавируса выздоровели еще 56 человек
«Модели в перчатках и масках». В Перми модный показ Long Fashion Weekend пройдет онлайн
Пермяков просят пополнить запасы донорской крови
«Преподаватель невзлюбил». Студентку Пермского университета незаконно отчислили из вуза
Руководить пермским управлением по экологии и природопользованию станет известный эколог
Стало известно, когда пройдет Парад Победы в Перми в 2020 году
В Перми женщина получила удар током в магазине
В Пермском крае на ИВЛ находятся 38 пациентов с коронавирусом
В пермских аптеках будут продавать маски по льготной цене
«План перехват». В Перми ищут знойного красавца турако, сбежавшего из зоопарка
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» активно внедряет систему предиктивной аналитики технологического оборудования
Каждый пятый кредит Райффайзенбанк выдает по программе рефинансирования
Коронавирусом в Пермском крае заболел еще 41 человек