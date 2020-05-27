Впервые в Пермском крае раскрыты эскроу-счета

27 Май 2020 2020-05-27T11:31:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Передача ключей покупателям квартир улице Целинная, 53 началась 25 мая. Таким образом, ПЗСП стал первым застройщиком в Прикамье и одним из первых в России, прошедшим полный цикл проектного финансирования - от одобрения банком заявки до получения доступа к средствам дольщиков, размещенным на счетах эскроу.

Средства дольщиков аккумулировались в банке «ДОМ.РФ». По словам генерального директора АО «ПЗСП» Алексея Демкина, раскрытие счетов эскроу в числе первых компаний в России – заслуга не только предприятия, но и банка-партнера.

- Это результат работы как коллектива нашего предприятия, так и банка, с которым мы реализовали этот проект, - говорит Алексей Демкин, генеральный директор АО «ПЗСП». - Только слаженная совместная работа позволила ПЗСП стать первыми в Пермском крае. Мы всегда сдаем свои дома точно в срок, а зачастую и с опережением сроков. Вот и в данном случае, получив от банка одобрение проектного финансирования, уже через год мы ввели объект в эксплуатацию. Учитывая, что это был наш первый опыт, я уверен, что в последующих совместных проектах взаимодействие с банком будет выстроено как минимум так же чётко и оперативно.

Руководитель ПЗСП считает, что система проектного финансирования хорошо себя зарекомендовала. В периоды экономической нестабильности она является дополнительным механизмом защиты интересов как дольщиков, так и застройщика.

- Проектное финансирование - механизм, от которого выигрывают все стороны процесса, - считает Алексей Демкин. - Банк имеет возможность аккумулировать денежные средства, предоставлять их застройщику и тем самым зарабатывать; граждане, купившие квартиры, уверены в сохранности своих денег. По сути, эти гарантии даже надежнее, чем размещение физическими лицами средств на «обычных» банковских депозитах, поскольку страхование вкладов имеет ограничение по сумме, тогда как в случае с эскроу-счетами государством гарантирован полный возврат средств в случае неблагоприятного развития ситуации. Для застройщиков проектное финансирование - хороший способ избежать кассовых разрывов. Так, в период пандемии многие строительные компании столкнулись со спадом продаж и, соответственно, с существенным (зачастую критичным) снижением денежного потока. Однако, если застройщик в рамках проектного финансирования четко выполняет свои обязательства по темпам строительства, то банк стабильно оплачивает выполненные работы.

Напомним, новые правила финансирования строительства вступили в силу с 1 июля 2019 года. Компании, строящие многоквартирные дома с привлечением средств дольщиков, перешли на работу с использованием банковских счетов эскроу. На этих счетах средства дольщиков хранятся до момента сдачи дома в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU