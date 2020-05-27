Количество нераскрытых преступлений уменьшилось в два раза

27 Май 2020 2020-05-27T11:25:41+03:00

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В рамках Часа депутата начальник Управления МВД по городу Перми Алексей Туров рассказал о результатах работы за прошедший год.

- Оперативная обстановка в Перми в минувшем году оставалась непростой, - отметил Алексей Туров. - Вместе с тем нам удалось достичь сокращения таких видов преступлений, как разбои, грабежи, кражи, в том числе квартирные.

По его словам, если в 2018 году было зарегистрировано 148 квартирных краж, то в 2019 - 90. Количество нераскрытых преступлений уменьшилось фактически в два раза. В несколько раз снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения: в 2016 году было зарегистрировано более 3 тысяч преступлений, в 2019 году – 1984.

Депутаты в целом высоко оценили работу пермской полиции и задали ряд уточняющих вопросов.

Геннадий Сторожев, депутат от КПРФ, поднял вопрос о поджогах ветхих и аварийных домов.

- В частности, произошел поджог дома на улице Луначарского, - отметил депутат. – По этому поводу ко мне обратились жители. Что делается для борьбы с поджогами?

Алексей Туров отметил, что такая проблема касается не только ветхого и аварийного жилья, в каждом случае органы внутренних дел взаимодействует с МЧС и устанавливается причина.

Депутат Сергей Захаров предложил активнее бороться с граффити. Алексей Туров считает, что следует усилить видеонаблюдение.

Депутаты Павел Фадеев и Вероника Куликова предложили Алексею Турову повысить качество реагирования ведомства на запросы от граждан и обратить особое внимание на случаи неэффективного расходования бюджетных средств в городе.

- В рамках Часа депутата оценили работу пермской полиции в минувшем году. Мы давно и плодотворно сотрудничаем с Управлением министерства внутренних дел и ежегодно весной на Думе заслушиваем информацию от коллег. Есть позитивные тенденции по снижению уровня преступности по целому ряду направлений. Вместе мы приводим в порядок участковые пункты полиции, на это год в планах 13 помещений. И конечно, в сегодняшней ситуации к работе полиции особое внимание, органы внутренних дел обеспечивают безопасность пермяков в период самоизоляции. И за это им отдельное спасибо! - подчеркнул председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.

ИСТОЧНИК KP.RU