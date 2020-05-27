«Азот» определил лучших наставников

27 Май 2020 2020-05-27T10:28:00+03:00

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Ежегодный конкурс «Лучший наставник» в филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» впервые прошел дистанционно из-за введения на предприятии особого режима, направленного на минимизацию риска возникновения и распространения пандемии COVID-19.

В этом году в состязаниях принимало участие восемь человек. Конкурс состоял из трех этапов: «Оценка наставников стажерами», «Мастер-класс» и «Самопрезентация». Испытания были сняты на видео и отправлены в конкурсную комиссию. Оценивали этапы конкурса представители Совета наставников.

В рамках первого этапа конкурса «Лучший наставник» ученикам-стажерам предлагалось пройти анкетирование и оценить своих учителей-наставников по нескольким критериям: ясность, доступность, владение материалом и разнообразие приемов его подачи, доброжелательность и тактичность. Второй этап конкурса - «Мастер-класс». На нем оценивался профессионализм, педагогический и творческий подход конкурсантов к обучению стажеров.

Каждый наставник прислал комиссии видео занятия. Приветствовались всевозможные креативные и наглядные способы объяснения учебного материала стажеру: презентации, макеты оборудования, чертежи, образцы и т. д. Важно было показать жюри свои навыки наставника при объяснении материала. На третьем этапе – «Самопрезентации» - наставники презентовали собственные эффективные методы работы со стажерами.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по

персоналу:

- Проведение конкурса «Лучший наставник» - наша добрая традиция. Для нас, важно, что молодые кадры, которые приходят работать на завод, имеют возможность перенять знания и опыт старшего поколения. Это и есть главная цель системы наставничества на нашем предприятии. Конкурс этого года прошел дистанционно. Однако все этапы состоялись на хорошем организационном уровне и позволили членам жюри объективно оценить участников, - сказала Евтина.

По результатам всех этапов конкурса выбрана пятерка лучших наставников. Награждение состоится в канун Дня химика.

ИСТОЧНИК KP.RU