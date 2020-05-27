Власти выделили еще более 20 мест в Перми, где будут размещены киоски и павильоны
В схеме размещения мест нестационарной торговли Перми уже утверждены изменения. Согласно им, определено еще 21 место под размещение киосков и павильонов.
12 мест расположены в Орджоникидзевском районе Перми, четыре - в Дзержинском, три - в Мотовилихинском, и два места - в Кировском районе.
- Шесть мест администрация Перми предполагает под киоски и павильоны под торговлю овощами и фруктами, еще пять мест предназначены под торговлю хлебом и хлебобулочными изделиями, в трех местах будут продавать рыбу и морепродукты, два предполагают специализацию «Печать», и по одному - под мясо и изделия из него, молочную продукцию, непродовольственные товары, общественное питание и мороженое с прохладительными напитками, - сообщают специалисты администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU