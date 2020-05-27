2020-05-27T08:48:34+03:00
Общество

Власти выделили еще более 20 мест в Перми, где будут размещены киоски и павильоны

В них будут продавать хлеб, овощи и рыбу
Анна Маркова
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Также киоски будут выделены под "Печать".Также киоски будут выделены под "Печать".Фото: Василий Вахрин
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В схеме размещения мест нестационарной торговли Перми уже утверждены изменения. Согласно им, определено еще 21 место под размещение киосков и павильонов.

12 мест расположены в Орджоникидзевском районе Перми, четыре - в Дзержинском, три - в Мотовилихинском, и два места - в Кировском районе.

- Шесть мест администрация Перми предполагает под киоски и павильоны под торговлю овощами и фруктами, еще пять мест предназначены под торговлю хлебом и хлебобулочными изделиями, в трех местах будут продавать рыбу и морепродукты, два предполагают специализацию «Печать», и по одному - под мясо и изделия из него, молочную продукцию, непродовольственные товары, общественное питание и мороженое с прохладительными напитками, - сообщают специалисты администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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