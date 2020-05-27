2020-05-27T06:33:26+03:00
Общество

Пермяков просят пополнить запасы донорской крови

Она необходима для плановых операций, которые возобновили в крупные клиники края
Анна Маркова
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Остро ситуация обстоит с донорами резус-отрицательных групп крови.Остро ситуация обстоит с донорами резус-отрицательных групп крови.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Специалисты Пермской краевой станции переливания крови сообщают, что из-за условий режима самоизоляции в медицинских организациях постепенно возобновляют плановые операции, поэтому увеличивается потребность в компонентах донорской крови.

Пермяков с начала мая сдавать кровь приходит недостаточно. Заготовка донорской крови упала до 70 литров в день, а необходимо 200 литров в день.

- Остро ситуация обстоит с донорами резус-отрицательных групп крови, - говорят специалисты Пермской краевой станции переливания крови. - Отмечается резкое снижение записи жителей на сдачу крови - в 1,5 раза.

Специалисты краевой станции напоминают, что необходимо соблюдать требования ограничительных мер в условиях режима самоизоляции. Поэтому, с целью защиты жителей Пермского края от риска заражения, прием доноров ведется только по записи.

Записаться на сдачу крови вы можно по телефонам:

Пермь: 8 -342-282-53-21

Кунгур: 8 -34271-269-61

Прием звонков на запись в понедельник-четверг с 13.30 до 15.00. Прием звонков на запись в пятницу с 12.30 до 14.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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