«Преподаватель невзлюбил». Студентку Пермского университета незаконно отчислили из вуза

26 Май 2020 2020-05-26T18:29:50+03:00

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Студентку заочного отделения Пермского государственного университета отчислили из вуза за академическую задолженность по одному из предметов. При этом пересдать экзамен девушке не дали. С жалобой на то, что ее отчислили незаконно, бывшая студентка обратилась в прокуратуру.

Прокуратура Пермского края проверила обращение девушки.

- Установлено, что заявительнице не была предоставлена возможность ликвидировать академическую задолженность на предметной комиссии, в нарушение Федерального закона «Об образовании», - рассказали в пресс-службе ведомства. - При этом не исключалось и предвзятое отношение преподавателя к студентке, что впоследствии повлекло ее незаконное отчисление из университета.

После вмешательства прокуратуры студентка была восстановлена в университете, ей представили возможности сдать экзамен комиссии. А и.о. декана факультета привлечен к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU