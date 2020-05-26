«Преподаватель невзлюбил». Студентку Пермского университета незаконно отчислили из вуза
Студентку заочного отделения Пермского государственного университета отчислили из вуза за академическую задолженность по одному из предметов. При этом пересдать экзамен девушке не дали. С жалобой на то, что ее отчислили незаконно, бывшая студентка обратилась в прокуратуру.
Прокуратура Пермского края проверила обращение девушки.
- Установлено, что заявительнице не была предоставлена возможность ликвидировать академическую задолженность на предметной комиссии, в нарушение Федерального закона «Об образовании», - рассказали в пресс-службе ведомства. - При этом не исключалось и предвзятое отношение преподавателя к студентке, что впоследствии повлекло ее незаконное отчисление из университета.
После вмешательства прокуратуры студентка была восстановлена в университете, ей представили возможности сдать экзамен комиссии. А и.о. декана факультета привлечен к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU