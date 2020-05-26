Руководить пермским управлением по экологии и природопользованию станет известный эколог

26 Май 2020 2020-05-26T16:35:36+03:00

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Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал распоряжение о том, что Дмитрий Андреев приступит к исполнению обязанностей с 27 мая.

На своей странице в фейсбуке новый руководитель управления написал о том, как он видит свои будущие задачи:

«Прежде всего, нужно поднять значимость Управления в структуре администрации города, вывести его из политических задворок. Все-таки решение многих экологических проблем лежит в других сферах – благоустройстве, градостроительстве, земельных отношениях, городском хозяйстве, транспорте, экономическом развитии, социальном благополучии. Поэтому важна доработка нормативно-правовых актов, действующих регламентов, включение в процесс Управления не просто как технического инструмента».

Дмитрий Андреев в 2009 году окончил Пермский государственный университет по специальности «Природопользование». Работал в Пермском государственном университете на кафедре биогеоценологии охраны природы в должности лаборанта, инженера. Последние 7 лет руководил лабораторией экологии и охраны природы кафедры биогеоценологии и охраны природы.

ИСТОЧНИК KP.RU