Стало известно, когда пройдет Парад Победы в Перми в 2020 году

26 Май 2020 2020-05-26T16:09:35+03:00

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Президент России Владимир Путин поручил начать подготовку к Параду Победы в Перми и в других регионах России. Дату проведения парада он объявил во время совещания с министром обороны государства Сергеем Шойгу. В этом году он пройдет 24 июня.

- Приказываю начать подготовку к военному Параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин, - сказал глава государства.

«Бессмертный полк» Владимир Путин предложил провести 26 июля, в день ВМФ. Президент поручил главе Министерства обороны исключить любые риски для здоровья участников парада.

- Приказываю вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше – исключены, - заявил Путин, добавив, что в случае возникновения угроз по совету специалистов шествие перенесут еще на месяц после 26 июля.

Когда начнется подготовка к Параду Победы, станет известно позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU