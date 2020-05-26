В пермских аптеках будут продавать маски по льготной цене

26 Май 2020 2020-05-26T12:57:17+03:00

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В Перми 26 мая на заседании Совета глав муниципальных районов и городских округов, глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что с 27 мая в аптеках «Планета Здоровья» жители Пермского края старше 65 лет смогут купить маски по льготной цене 10 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU