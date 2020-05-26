2020-05-26T12:57:17+03:00
Общество

В пермских аптеках будут продавать маски по льготной цене

Их смогут купить люди старше 65-лет
Анна Маркова
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Маска по акции будет стоить 10 рублей для пенсионеров.Маска по акции будет стоить 10 рублей для пенсионеров.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
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В Перми 26 мая на заседании Совета глав муниципальных районов и городских округов, глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что с 27 мая в аптеках «Планета Здоровья» жители Пермского края старше 65 лет смогут купить маски по льготной цене 10 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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