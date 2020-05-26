Каждый пятый кредит Райффайзенбанк выдает по программе рефинансирования

26 Май 2020 2020-05-26T12:00:36+03:00

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В первом квартале 2020 года Райффайзенбанк выдал кредитов на 24 млрд рублей — это рекордный показатель по сравнению со всеми аналогичными периодами в истории банка. 21% от всех сделок приходится на рефинансирование.

- Более 60% сделок было закрыто полностью онлайн, без посещения отделения или встречи с представителем банка для подписания документов. — рассказал Дмитрий Сивов, руководитель направления по развитию кредитования Райффайзенбанка. — Мы заботимся о здоровье наших клиентов и сотрудников и стараемся повышать качество нашего сервиса, чтобы необходимые деньги можно было получить быстро и просто, не выходя из дома. В нынешних реалиях это особенно необходимо.

Райффайзенбанк предлагает возможность снизить финансовую нагрузку и консолидировать до пяти кредитов и кредитных карт разных банков по единой для всех заемщиков фиксированной ставке 10,99%.

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ИСТОЧНИК KP.RU