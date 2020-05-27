«Модели в перчатках и масках». В Перми модный показ Long Fashion Weekend пройдет онлайн

27 Май 2020 2020-05-27T08:13:20+03:00

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Модный показ Long Fashion Weekend в этом году пройдет в непривычном для него формате - онлайн. Коронавирус заставил организаторов отказаться от привычного показа мод на территории завода легкой промышленности. В этом году он пройдет на площадках в четырех городах Урала: Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени.

Причем увидеть модный показ зрители и участники смогут совершенно бесплатно. Изначально LFW планировался в марте, но был перенесен из-за коронавируса на 2 июня.

- Интересной особенностью восьмого сезона стало то, что в каждом городе будут представлены коллекции только местных дизайнеров, - рассказывают организаторы. - Раньше на LFW дизайнеры из разных городов и стран приезжали на показ в Челябинск.

В Перми основной площадкой станет фотостудия «Prestige». Команда, которая представить Пермь на показе сформировалась из коллаборации двух дизайнеров: Polina Benefit и Леля Феклина.

Основной темой модного показа станет digital. Во время пандемии коронавируса новые технологии, и без того прочно вошедшие в нашу жизнь, стали главными инструментами быта, работы и общения людей.

Находясь на удаленке, художники в прямом эфире будут создавать арт-объект. Стать участниками прямого эфира смогут и зрители - для этого надо будет выложить фото своего образа Instagram с хештегом.

Более подробная информация о трансляции будет размещена на страничках LFW в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU