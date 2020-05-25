«Морила голодом». В Пермском крае у матери забрали пятерых детей

25 Май 2020 2020-05-25T16:26:53+03:00

Суд принял решение на время отправить их в дом ребенка

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В поселке Ныроб в Пермском крае дом матери пятерых детей опустел в одночасье. По решению суда судебные приставы вместе с органами опеки увезли их в детский дом.

- Мать не смогла обеспечить своих детей необходимой заботой и должным уходом, - рассказывают сотрудники Службы судебных приставов Пермского края. - Ребята были предоставлены сами себе, часто голодали и не посещали медицинские учреждения. Решением суда недобросовестная мать была ограничена в родительских правах.

Дети находились дома одни. Пока их собирали, мать вернулась. Приставы вручили ей решение суда.

- Женщина отреагировала спокойно, подписала все необходимые документы, - говорят судебные приставы. - В тот же день дети были сопровождены в дом ребенка Соликамска. - У матери всегда есть возможность вернуть детей. Для этого ей нужно встать на путь исправления, изменить свое поведение и образ жизни. До этих пор представители исполнительной власти будут продолжать работу с женщиной. Теперь она обязана выплачивать алименты на содержание своих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU