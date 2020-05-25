Пермяки смогут улететь в Минеральные воды уже в июне

25 Май 2020 2020-05-25T13:57:12+03:00

Изменить размер текста: A A

На табло пермского аэропорта появится расписание нового рейса, который будет доставлять пермяков до Минеральных Вод.

С 1 июня выполнять полеты будет авиакомпания Азимут. Продажа билетов открыта на сайте авиаперевозчика.

- Время в пути из краевой столицы в Минеральные Воды составит 2 часа 55 мин, - сообщает пресс-служба аэропорта «Пермь». - Вылет из Перми в 7.25, в обратном направлении 9.10. Рейсы будут выполняться на воздушных судах SSJ-100 по понедельникам и пятницам. В зависимости от тарифа стоимость билета в одну сторону стартует от 3280 рублей.

Кстати, в Ставропольском крае с 1 июня возобновят работу санатории, они начнут принимать отдыхающих, но меры безопасности из-за COVID-2019 будут повышенные.

ИСТОЧНИК KP.RU