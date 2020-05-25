Группа компаний ПЗСП начала заселение дома на месяц раньше срока

25 Май 2020 2020-05-25T11:45:20+03:00

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Группа компаний ПЗСП начала заселение дома по ул. Целинной, 53 на месяц раньше срока. 25 мая началась приемка квартир и передача ключей счастливым новоселам первой очереди дома по улице Целинная, 53.

Этот дом - финальная точка ЖК «Лазурный», расположенного в благоустроенном микрорайоне Вышка-2. Рядом с домом находятся школы, детские сады, медицинские центры, магазины, остановка общественного транспорта. Квартиры в доме по ул. Целинной, 53 сдаются с качественной отделкой «под ключ»: обои, линолеум, плитка, шкафы-купе, улучшенные межкомнатные и металлические входные двери производства ПЗСП.

Несмотря на режим ограничений и самоизоляции, ПЗСП обеспечивает стабильную бесперебойную работу на своих объектах. Подтверждение этому - заселение дома по ул. Целинной, 53 раньше указанного в декларации срока.

«Сегодня, выбирая новую квартиру, покупатели в первую очередь обращают внимание на надежность застройщика и качество жилья. Мы стараемся прислушиваться к пожеланиям наших клиентов: оттачиваем технологии строительства и качество отделки, ведем модернизацию производства, что позволяет строить и сдавать дома точно в срок, а иногда и с опережением срока», - отмечает генеральный директор АО «ПЗСП» Алексей Демкин.

Стоит отметить, что компания активно осваивает онлайн-технологии. Так, с первых дней режима самоизоляции все службы продаж и маркетинга ПЗСП оперативно перешли в режим дистанционной работы с покупателями квартир и другими клиентами. В онлайн-режиме можно получить все необходимые консультации, ознакомиться с планировками и особенностями будущей квартиры, посетить онлайн-экскурсию, заключить предварительный договор купли-продажи.

Сегодня в продаже есть квартиры во второй очереди дома по ул. Целинной, 53, которая будет сдана в 4 квартале 2020 года. В доме предложены разнообразные планировки. Покупатели квартир могут выбрать новое жилье из широкого спектра предложений: есть небольшие квартиры от 35 кв.м., популярные квартиры «евроформата», большие 3-к квартиры с кухней-гостиной и большой ванной с окном.

Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Спецстрой Целинная, 53».

ИСТОЧНИК KP.RU