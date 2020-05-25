2020-05-25T09:59:29+03:00
Общество

В День пограничника в Перми не будут продавать алкоголь

Нарушителям грозят внушительные штрафы
Анна Маркова
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28 мая продавать алкоголь в Перми продавать запрещено.28 мая продавать алкоголь в Перми продавать запрещено.Фото: Леонид ВАЛЕЕВ
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В четверг 28 мая профессиональный праздник отмечают пограничные войска. В это деть власти Прикамье ограничили розничную продажу спиртного, купить его в магазинах не получится. Нарушителям грозят штрафы.

- Продажа алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на юридических лиц - от 30 до 40 тысяч рублей, - сообщает в администрации Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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