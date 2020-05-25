В Перми на 6-летнюю девочку напала собака

25 Май 2020 2020-05-25T09:56:28+03:00

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В Перми на улице Бахаревская во дворе одного из домов бродячая собака напала на 6-летнюю девочку. Родители ребенка не сразу смогли отреагировать, они отогнали животное уже после того, как она схватила малышку за ногу. Девочка сильно испугалась. Чтобы осмотреть рану, мама девочки вызвала «скорую помощь».

- Бригада медиков приехала на вызов и осмотрела ребенка, - сообщили в пресс-службе «скорой помощи». - У девочки поверхностная травма бедра. От госпитализации родители ребенка отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU