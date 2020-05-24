Власти Перми рассказали о планах по выходу из режима самоизоляции

24 Май 2020 2020-05-24T22:25:02+03:00

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В пятницу, 22 мая, на заседании краевого правительства, где обсуждали меры поддержки бизнеса, глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что план по выходу из режима самоизоляции существует.

- То, что мы опубликовали меры о продлении карантина до 8 июня, не значит, что ситуация не будет меняться в лучшую сторону и мы не будем своевременно принимать меры к выходу из режима самоизоляции, - сказал Дмитрий Махонин. - Так, у Алексея Чибисова (министр Промторга Пермского края, - ред.) уже есть проработанный план, связанный с открытием кафе кафе на улицах. Нам хочется, чтобы мы скорее перешли к нормальной жизни и работе предпринимателей. Как только ситуация позволит и будет разрешение главного санитарного врача, мы сформируем необходимые юридические документы для постепенного открытия организаций».

25 мая оперштаб вернется к рассмотрению возможности перехода на второй этап изменения ограничительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU