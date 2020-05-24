2020-05-24T22:25:02+03:00
Общество

Власти Перми рассказали о планах по выходу из режима самоизоляции

После 25 мая власти могут снять часть ограничений
Виктор Правдин
Поделиться:
Дмитрий Махонин. Фото:permkrai.ruДмитрий Махонин. Фото:permkrai.ru
Изменить размер текста:

В пятницу, 22 мая, на заседании краевого правительства, где обсуждали меры поддержки бизнеса, глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что план по выходу из режима самоизоляции существует.

- То, что мы опубликовали меры о продлении карантина до 8 июня, не значит, что ситуация не будет меняться в лучшую сторону и мы не будем своевременно принимать меры к выходу из режима самоизоляции, - сказал Дмитрий Махонин. - Так, у Алексея Чибисова (министр Промторга Пермского края, - ред.) уже есть проработанный план, связанный с открытием кафе кафе на улицах. Нам хочется, чтобы мы скорее перешли к нормальной жизни и работе предпринимателей. Как только ситуация позволит и будет разрешение главного санитарного врача, мы сформируем необходимые юридические документы для постепенного открытия организаций».

25 мая оперштаб вернется к рассмотрению возможности перехода на второй этап изменения ограничительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Перми и Пермском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Перми рассказали о планах по выходу из режима самоизоляции
«Погиб мгновенно». В Перми 22-летний парень умер от удара током
Власти Пермского края купят томографы на 368 млн рублей
В центре Перми 20-летний парень выпал из окна многоэтажки
В Орджоникидзевском районе Перми произошел провал грунта
Синоптики предупреждают пермяков о сильном ливне и крупном граде
За сутки в Пермском крае от коронавируса умерли 5 человек
В Прикамье коронавирусом заболели еще 43 человека
В Пермском каре еще 11 человек выздоровели от коронавируса
В Пермском крае коронавирус выявлен у 204 медиков
В Пермском крае в аварии пострадал 10-летний мальчик
В Пермском крае ветеринары пытаются спасти жизнь собаке с огромной опухолью
«Прозвучали два хлопка - бензобак взорвался». Подробности о ДТП с пассажирским автобусом в Перми
Появилось видео ДТП с автобусом в Перми, где пострадали пять человек
В ДТП с автобусом в Перми пострадали пять человек
В Перми за сутки скончались четверо больных коронавирусом
Последний звонок для пермских выпускников пройдет 25 мая
В Пермском крае 23 мая 47 новых больных коронавирусом
«Пришлось выбить дверь». Пермяк, зараженный коронавирусом, отказывался от госпитализации