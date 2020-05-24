Власти Пермского края купят томографы на 368 млн рублей

24 Май 2020 2020-05-24T17:12:15+03:00

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Крупные пермские больницы уже в этом году смогут получить уникальное высокотехнологичное оборудование. Власти Пермского края объявили аукцион на поставку рентгеновского компьютерного томографа с автоматическим устройством для введения контрастного вещества, два магнитно-резонансных томографа и два мультиспиральных компьютерных томографа.

Супертехника будет закуплена в рамках нацпроекта «Здравоохранение», на нее планируется потратить 368,5 млн рублей.

Томографы установят в крупных медучреждениях региона, по одному из них в краевую детскую клиническую больницу и онкологическом диспансер.

- Прикамье нуждается в новом медицинском оборудовании, часто пациентам приходится обращаться в частные клиники и тратить большие деньги, чтобы пройти обследование, - говорит Алексей Мельников, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае. - Покупка новых томографов позволит получать эти услуги бесплатно и сократятся очереди за их получением. Нужно повышать качество медицины в крае.

Благодаря новому оборудованию, врачи смогут ставить точные и своевременные диагнозы у пациентов с подозрением на онкологию, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

- Новое томографы позволят увеличить объемы проводимых исследований маленьким пациентам, особенно у детей до 3-х лет, которым КТ и МРТ делают с введением анестезии для повышения качества исследования, - рассказал главный врач Краевой детской клинической больницы Дмитрий Антонов.

В прошлом году в крае было закуплено большое количество современной медицинской техники, на 1.2 млрд рублей. В больницы уже поступили новые маммографы, флюорографы, рентгенодиагностические комплексы, ультразвуковое оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, томографы, ангиографические комплексы и другое медоборудование. Это стало возможным в том числе благодаря нацпроекту "Здравоохранение".

ИСТОЧНИК KP.RU