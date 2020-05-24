В центре Перми 20-летний парень выпал из окна многоэтажки
Молодой человек умер до приезда «скорой»
Молодой человек скончался на месте, до приезда "скорой".Фото: Анна МАЛЫШЕВА
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В Перми, 23 мая, около 7 часов утра по улице Пермская, произошел трагический случай. С 8 этажа одной из квартир выпал 20-летний парень.
Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, пострадавший скончался до прибытия бригады «скорой помощи». Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося, устанавливаются причины произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU